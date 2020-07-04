Whois Nedir, Ne İşe Yarar?

İnternet ortamında her web sitesinin bir ismi vardır. Bu isim domain olarak adlandırılır. Bir kişiye ya da işletmeye ait olan domain başka bir kişi tarafından alınamaz. Bir alan adı satın almadan önce başka birine ait olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

Whois; başka biri tarafından alınmış bir domainin sahibini öğrenmenizi sağlayan kayıtlardır. Web sitesine ait alan adını satın alan kişi Whois bilgilerini gizlerse sahibini göremezsiniz. Bir alan adı satın almadan önce belli bilgileri girmeniz gerekiyor. Whois sorgulama işlemini yaptığınızda sistemin kayıtlı tüm alan adlarına ait iletişim bilgilerine ait veri tabanından ulaşım sağlayabilirsiniz. Alan adı sahibinin adı, adresi, iletişim numarası, mail adresi gibi bilgiler depolanır.

Whois sistemi sayesinde ilgilendiğiniz alan adının kullanılmasını, kayıt tarihini ve son kullanma tarihini de görebilirsiniz. Hizmet aldığınız domain kayıt firmasında Whois bilgilerini düzenleyebileceğiniz özel bir panel yer alır. Satın almak istediğiniz domainin kime ait olduğunu öğrenebilir ve domaini satın almak için beklemeniz gereken süreyi de görebilirsiniz.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir web sitesi kurmak için yapmanız gereken ilk hamle bir domain satın almaktır. Domain web sitenizin ismidir. Tarayıcılarda adres çubuğuna yazılan isimdir. Bir domaine sahip olmasaydınız ziyaretçilerinizin web sitenize ulaşabilmesi için karışık DNS numarasını ezbere bilmesi gerekiyordu. Domain web sitenizin kelimelere dökülmüş halidir. Web siteniz için almayı düşündüğünüz domainin öncelikle başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını bilmeniz gerekiyor.

Başkasına ait olan bir domaini hiçbir şekilde satın alamıyorsunuz. Bu yüzden öncelikle satın almak istediğiniz domainin boşta olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi halde başkasının aldığı bir domainin boşa çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Domain sorgulama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Domain sorgulama işlemi için LimonHost tarafından sağlanan hizmetten yararlanabilirsiniz. Whois bilgilerini öğrenmek istediğiniz alan adını arama alanına yazara gerekli bilgileri görebilirsiniz. Yaptığınız aramada domain kayıt operatörlerinde yer alan domainlere ait bilgileri inceleyebilirsiniz. Arama kutucuğuna istediğiniz domaini yazarak arama yapmak için tıklamanız yeterlidir.

Whois Gizleme Nasıl Yapılır?

Size ait domainde Whois bilgilerini gizleyebiliyorsunuz. Bu durumda Whois sorgulama işlemi yapıldığında size ait bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından öğrenilemez. Bu işlem alan adına ait kayıt bilgilerinin görülmesine engel olur. Whois veri tabanı içinde arama yapan herkese bilgilerinize erişim kısıtlaması getirebilirsiniz.

LimonHost’tan alan adı satın alırken ya da alan adınızı satın aldıktan sonra Whois koruma hizmeti satın alabilirsiniz. Bu korumayı satın aldıktan sonra alan adınıza ait Whois bilgileri sorgulandığı zaman size ait kişisel bilgiler başka kişiler tarafından görülemez. LimonHost, alan adı satın alan tüm müşterileri için ilk yıl Whois korumasını ücretsiz olarak sağlıyor. Sonraki yıllarda da uygun fiyatlara bu hizmetten yararlanmayı tercih edebilirsiniz.

LimonHost’tan Domain Nasıl Alınır?

Web sitesi kurmak istiyorsanız LimonHost’un sağladığı özel hizmetlerle domain satın alabilirsiniz. Domain satın aldıktan sonra artık hayalini kurduğunuz ve sizi dijital hedeflerinize ulaştıracak olan web sitesine sahip olabilirsiniz. Domain satın almak için tek yapmanız gereken istediğiniz alan adını arama çubuğuna yazmaktır.

LimonHost sizlere aradığınız alan adlarını sıralar. Farklı uzantılarla bütçenize uygun olan alan adını satın alabilirsiniz. Yeşil tikle çıkan tüm alan adlarını satın alabilirsiniz. Bir domaini sorguladığınızda sahibi varsa domain sorgulama işleminden sonra hemen Whois sorgulama işlemini de yaparak dolu olan alan adının sahibini öğrenebilirsiniz.

Kırmızı çarpı şeklinde çıkan domainler başkası tarafından satın alınmıştır. Bu domainleri beklemekte ısrar ediyorsanız kime ait olduğunu Whois sorgulama işlemi sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca kırmızı çarpı işareti olan domain size aitse LimonHost’a transfer işlemini de yapabilirsiniz.

Whois Bilgileri Nasıl Güncellenir?

LimonHost müşterileri alan adına ait bilgilere erişilmesini istemiyorsa hemen Whois bilgilerini gizleyebilir. Whois bilgilerini gizlediğinizde hiçbir şekilde kimse size ait bilgilere ulaşamayacaktır.

Whois sorgulama işlemleri sırasında bilgilerinizi gizlemek istiyorsanız LimonHost paneline giriş yapın. Yaptığınız giriş sonrasında Alan adlarınızın olduğu menüye tıklayarak domaininiz için tüm iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Böylece bilgilerinizi ulaşıma açık bırakacaksanız görülmesini istediğiniz bilgileri öğrenebilirsiniz. Bilgileri gizlemek adına da panelden kendiniz yapabileceğiniz gibi destek hattından da talepte bulunarak yardım alabilirsiniz.















