Xiaomi Mi Note 10 Satışta

Çin devi Xiaomi, Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro serisini Türkiye'de de satışa sundu.
Cihaz her özelliği bakımından oldukça dikkat çekmektedir. Yorumla.net tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi Mi Note 10 kullanıcılarına Full HD + çözünürlük sunuyor. Çizilmeye dirençli dirençli camı, çerçevesiz tasarımı ve Corning Gorilla Glass 5 türünde ekranı ile tatmin edici düzeyde dayanıklılık imkanı sunuyor. Xiaomi Mi Note 10 bilhassa kamera özellikleri ile dikkat çekmekte. 108 MP kamera çözünürlüğü ile iddialı bir ana kamera deneyimi sağlıyor. Kamera tasarımlarından söz edecek olursak arka kısımda 5 tane kamera mevcut. Cihazın diğer 4 kamera çözünürlükleri ise; 20 MP, 5 MP, 12 MP ve 2 MP dir. Ayrıca 108 MP'lik ana kameranın da Samsung tarafından üretildiği belirtilmiştir. Cihazın 5 MP'lik kamerası x50 dijital zoom yeteneğine sahiptir. 12 MP'lik kameranın ise asıl işlevi portre fotoğrafları çekmektir. Yorumla tarafından verilen bilgilere göre Xiaomi Mi Note 10 serisinin ön tarafında bulunan kamera 32 MP olup diyafram değeri f/2.0 dır.
Mi Note 10 Fiyatı ve Diğer Özellikleri
Mi Note 10 fiyatı Avrupa'da 549 Euro, Mi Note 10 Pro fiyatı ise 649 Euro'dur. Türkiye'de ise 128 GB hafıza sahip Xiaomi Mi Note 10 5999 TL olarak satışa sunulmuştur. Ancak cihaz şu an sadece büyük bir e-ticaret firmasından satışa sunulmuş durumda. Fiyat bu olunca da cihaz Türkiye'de oldukça kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Cihazı satın alma düşüncesinde olanlara biraz beklemelerini tavsiye ediyoruz çünkü Xiaomi marka cihazlarda oldukça kısa süre içerisinde büyük indirimler yapılmaktadır. Mi Note 10; siyah, beyaz ve yeşil renkleri ile her zevke hitap edebilmeyi amaçlıyor. Cihazın batarya kapasitesi 5260 mAh olup 8 CPU çekirdeğe sahiptir. 6,47 inç boyuttaki Mi Note 10'un RAM kapasitesi de 6 GB dir. Çift hat desteği sunan telefon 2.2 GHz 'a sahiptir. Cihazın bize göre fiyat performans beklentisi olarak olumsuz bir tarafı varsa o da 5G desteğinin olmayışıdır. Teknoloji haberleri ele alındığında son zamanlarda tanıtılan akıllı cihazların çoğunda 5G desteği olması, Mi Note 10 için bir eksiklik olarak görülebilir.