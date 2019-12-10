Xiaomi Mi Note 10 Satışta

Çin devi Xiaomi, Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro serisini Türkiye'de de satışa sundu.

Cihaz her özelliği bakımından oldukça dikkat çekmektedir. Yorumla.net tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi Mi Note 10 kullanıcılarına Full HD + çözünürlük sunuyor. Çizilmeye dirençli dirençli camı, çerçevesiz tasarımı ve Corning Gorilla Glass 5 türünde ekranı ile tatmin edici düzeyde dayanıklılık imkanı sunuyor. Xiaomi Mi Note 10 bilhassa kamera özellikleri ile dikkat çekmekte. 108 MP kamera çözünürlüğü ile iddialı bir ana kamera deneyimi sağlıyor. Kamera tasarımlarından söz edecek olursak arka kısımda 5 tane kamera mevcut. Cihazın diğer 4 kamera çözünürlükleri ise; 20 MP, 5 MP, 12 MP ve 2 MP dir. Ayrıca 108 MP'lik ana kameranın da Samsung tarafından üretildiği belirtilmiştir. Cihazın 5 MP'lik kamerası x50 dijital zoom yeteneğine sahiptir. 12 MP'lik kameranın ise asıl işlevi portre fotoğrafları çekmektir. Yorumla tarafından verilen bilgilere göre Xiaomi Mi Note 10 serisinin ön tarafında bulunan kamera 32 MP olup diyafram değeri f/2.0 dır.

Mi Note 10 Fiyatı ve Diğer Özellikleri