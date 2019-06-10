Yapay Zeka'da Çığır Açacak Buluş

Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka alanında yapılan çalışmalar hız kazandı.

Teknolojide altın çağının henüz başlarında olan yapay zeka hızla gelişiyor. Henüz insan rolündeki süper robotların uzağında olsak da insanlara giderek benzeyen ve hem bireysel hem de kurumsal alanlarda pek çok yapay zeka örneklerine rastlamak mümkün. Daha önce narLine LTD. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapan Onur ONARAN bu alanda geliştirdiği yeni projeler ilgileri tekrar üzerine çekmeyi başardı. Yurt içinde, yurt dışında pek çok başarılı projeye imza atan ve Türkiye'nin bu alandaki öncü isimlerinden biri olan narLine LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Onur ONARAN, narLine'ın küresel şirketlerle ortaklaşa geliştirdiği teknolojileri zamanında başarılı şekilde müşterilerine uyarladıklarını, bu şekilde başarılı çözümler ürettiklerini belirtti. Yeni geliştirdiği yapay zeka projesini bir sır gibi saklı tutan 30 yaşındaki genç girişimcinin projeyi vizyona çıkartacağı tarih merakla bekleniyor. Kulisten edinilen bilgilere göre yapılacak olan projede, veri odaklı yapay zeka ve robot iş gücünden yararlanılıp nesnelerin interneti (IOT) ile çözümler yaratılması hedeflenerek bu şekilde yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve uçtan uca teknolojik çözüm kurulması hedefleniyor.

Onur ONARAN kimdir?

1989 yılında İstanbul'da doğan Onur ONARAN, sırasıyla; Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, Anadolu Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olmuş, şu an ise Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2017 yılında narLine şirketler grubunu kuran Onur ONARAN yurt içinde ve dışında Türkiye'yi temsilen pek çok başarılı projeye imza atmıştır. Özellikle yazılım güvenliği ve bilişim teknolojileri konusunda zamanında büyük yatırımlar yapan, şimdi ise küllerinden tekrar doğmayı hedefleyen Onur ONARAN'ın merakla beklenen yeni projeleri ile bunu kısa zamanda yapacağı ön görülüyor.