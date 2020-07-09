Yapay zeka verimi artırıyor

Dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren teknoloji şirketi Doruk, akıllı Üretim Yönetim Sistemi ProManage'a entegre olarak kullandığı yapay zeka uygulamalarıyla üretimi kestirimci (prediktif) hale getiriyor.

İnsanların yaptığı akıl ve yetenek gerektiren işlerin makine ve bilgisayarlar tarafından yapılmasını ifade eden yapay zeka teknolojisi, dijital bir üretim sisteminin topladığı tüm verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak üretime verim, kalite ve hız getiriyor. ProManage sisteminin uzun yıllardır üretime dayalı tüm süreçlerin verilerini topladığını belirten Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, yapay zeka teknolojisiyle birlikte bu verilerden çıkan anlamlı sonuçlar sayesinde ProManage kullanıcılarının makine arıza tahmini gibi üretim sorunlarını önceden fark edip üretime tam hâkimiyet sağlayabildiklerini vurguluyor.

İnsanların yaptığı akıl ve yetenek gerektiren işlerin makine ve bilgisayarlar tarafından yapılmasını ifade eden yapay zeka, dijital fabrikaların verilerini anlamlandırmada kullanıldığında üretime yüksek oranda verim getiriyor. Üretim süreçlerinden toplanan verilerden çıkardığı anlamlı sonuçlarla üretime kestirimci (prediktif) bir özellik kazandıran yapay zeka teknolojisi, herhangi bir olası sorunu oluşmadan önlemeyi ya da soruna yönelik tedbir alabilmeyi sağlıyor. İnovatif ve yüksek teknolojili ürün ve sistemleriyle fabrikalara çağ atlatan teknoloji şirketi Doruk, yapay zeka teknolojisini bugüne kadar 300'den fazla fabrikaya uyguladığı akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile entegre olarak kullanıyor.

ProManage kullanıcılarının uzun yıllardır üretime dayalı tüm süreçlerin verilerini topladığını belirten Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden;"Toplanan bu verileri bir araya getirdiğimizde herhangi bir sorunu tespit edebiliyor, makine arıza tahmini yapabiliyoruz. Yapay zeka teknolojisi sayesinde olası tüm arızaları geçmişteki arıza kayıtlarından yola çıkarak öncesinde anlayabiliyoruz. Yine yapay zeka ile makineler arasındaki ilişkilere bakabiliyoruz. Makinelerle hurda kodları arasındaki ilişkiyi anlayabiliyor ve analizler yaparak sonuçlar çıkarabiliyoruz. Buna benzer birçok süreci öngörülü şekilde takip edebilmek için öncelikle bir dijital üretim sistemine ihtiyaç var ve bu dijital platformun birçok kaynaktan veri toplaması gerekiyor. Bunun yanı sıra proses datalarını toplayabilmek en önemli nokta diyebiliriz. Yapay zeka teknolojisinin bu verilerden anlamlı bir sonuç ortaya koyabilmesi için bir üretim yönetim sistemine ihtiyaç duyuluyor. Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage sistemimiz ise tam bu noktada devreye giriyor. IIoT, artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka teknolojisiyle de tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage sistemimizle yapay zeka teknolojisinden aldığımız geribildirimler ve çıkardığımız sonuçlarla kullanıcılarımıza gerekli aksiyonları zamanında aldırabiliyoruz" dedi.

Geleceği öngörmenin üretim işletmelerine tam kontrol sağladığını vurgulayan Özden, "Böylece üretim, bakım ve kalite yönetiminde proaktifliğin önüne geçen, gelecek tahmini odaklı yani prediktif (kestirimci) bir dönem başlıyor. Bu sayede olası sorunlar oluşmadan önlenebiliyor, kayıplar azalıyor, iş verimi ve üretim miktarı artıyor, üretim hızlanıyor ve maliyet ciddi oranda düşüyor. Gelecekte hemen her sektörün bu teknolojiden ciddi oranda yararlanacağını öngörüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.