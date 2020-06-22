YENİ NESİL RATIONAL iCombi Pro FIRIN MODELLERİ

Profesyonel fırınlar arasında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz Rational markası ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Self Cooking Center özellikleri ile gerçekten çok üstün özelliklere sahip olan Rational, iCombiPro özellikleri ile bu başarısını katladı.

iCombi Pro modelleri, eski versiyonuyla gelen ve hisseder, algılar, düşünür, öğrenir ve iletişim kurar kavramlarıyla açıkladıkları 5 duyu özelliklerini de önemli ölçüde geliştirdi. Ayrıca şeflerin her bir hareketini dikkatlice izler ve hafızasına alır.

Profesyonel mutfaklarda şeflerin istedikleri sonuçları iyi bir şekilde analiz edebilen Rational iCombiPro modelleri, ortamın nemini, hava akım hızını ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlar. Bu özellikler de fırınlara dinamik bir şekilde davranma kabiliyetini kazandırmıştır.

Tepsiye yerleştirilen bifteklerin kalınlığını algılayabilen iCombi Pro, tepsiye yüklenen patateslerin de normalden fazla olması durumunu tespit edebilir ve buna uygun olarak, istenen sonuca ulaştıran ayarları kendisi uygular.

iCombi Pro Akıllı Özellikleri

Akıllı özelliklerin ilki iCooking Suite özelliği her zaman istenen pişirme sonucuna ulaşılması görevini üstlenir. Aynı üründen bazen 1 bazen ise 10 tepsi birden pişirmek gerekir. Burada önemli olan nokta her koşulda tam da şefin istediği şekilde pişmesini sağlayabilmektir. İşte mutfak şeflerinin yapması gereken, işi sadece Rational Fırın iCombi Pro’ya bırakmasıdır.

iDensityControl özelliği ise yüksek performanslı hava sirkülasyonu ve nem alma fonksiyonuyla yaklaşık %10 daha kısa pişirme süresi ile yaklaşık %50 daha yüksek verim sağlar. Ayrıca köşelere varıncaya kadar eşit pişirme sonucu elde edilmesini sağlar. Sezgisel kullanım konsepti sayesinde optimum kullanıcı desteği sunar ve hataları en aza indirir.

Rational Fırın, diğer bir akıllı özellik olan iProductionManager ile kontrolü ele alıyor. Ekranda yemekleri belirleyin, daha sonra nelerin bir arada üretilebileceğini ekranda hemen görebilirsiniz. Artık geriye sadece pişirme işleminde zaman verimliliğinin mi yoksa enerji veriminin mi tercih edilmesini istediğinizi belirtmek kalır. Sistem her rafı ayrı ayrı denetler. Böylece pişirme süreleri akıllı bir şekilde miktara ve istenen sonuca göre uyarlanır.

Bahsedeceğimiz son akıllı özelliğimiz olarak, 12 dakikada ultra hızlı temizlik yapan iCareSystem, en inatçı lekeler bırakan yemeklerin ardından bile kısa sürede farklı yemekleri fırına sürmeye olanak sağlar. Böylece temizliğin ardından, lezzetler birbirine karışmadan veya rahatsız edici kokular çıkmadan çalışmaya devam edebilirsiniz.