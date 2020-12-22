Yeni Nesil URL Kısaltma Servisi L24.im

URL Kısaltıcılar Nasıl Çalışır? URL Kısaltma aynı anda çok basit ve çok karmaşıktır.

Bir bağlantıyı kısaltmanıza veya kullanıcıları ve trafiği bir web adresinden diğerine taşımak için 301 yönlendirmesini kullanmanıza olanak tanıyan düzinelerce eklenti, web sitesi ve açık kaynak kod tabanı vardır. Bu sıkça çözülen bir sorundur.

Ancak URL kısaltma servisinin amacı bu değil… Ayrıca, adında "kısaltıcı" sözcüğü bulunmasına rağmen, URL kısaltma servisi artık bağlantıların karakter uzunluğunda aşırı derecede kısa tutulmasıyla ilgili değildir.

Bağlantıları küçültmenin en ünlü nedeni, elbette, tüm bağlantıları gerçek uzunluktan bağımsız olarak 23 karakter olarak ele alan ve daha da yakın zamanda her tweet'in karakterlerini 280 karaktere yükselten Twitter’dı.

Öyleyse bir URL Kısaltma Servisi neyle ilgili?

Modern URL kısaltıcılar birkaç şeye odaklanır:

Bağlantı,

İzleme,

Analiz;

Bir URL Oluşturucu kullanarak UTM parametrelerini gömme;

Bağlantı yeniden hedefleme

Bağlantı markalama

Ve tüm URL kısaltıcılar için hala çok önemli olan diğer faktörler arasında güvenilirlik, hız ve çalışma süresi bulunur.

Bu, kendi alan adınızı kullanmamanızı ve URL kısaltıcınız için barındırmamanızı önermemin ana nedenlerinden biridir. Bağlantılarınızın zamanın %100'ünde olması ve olabildiğince hızlı yeniden yönlendirilmesi gerekir.

Arge 24 Teknoloji şirketinin size sunduğu teknolojiyi kendi başınıza güvenmek yerine ücretsiz olarak kullanın. Ek olarak, çoğu insan bunu bilmiyor, ancak çoğu URL kısaltma servisi aslında günlük internet kullanıcılarına değil, yoğun trafikli sitelere hizmet etmeye odaklanıyor.

En iyi URL Kısaltma Servisini nasıl değerlendirdik?

Her bir URL kısaltma servisi, kullanıcılar için dikkate alınması gereken en önemli faktör olacağını düşündüğümüze göre derecelendirdik: