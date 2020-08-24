Yerli Dedektörler

Deniz, kara, göl, dere gibi alanlarda arama yapmak istediğinizde ve toprağın altında bulunan ürünleri tespit etmek istediğinizde kullanacağınız dedektörün birçok özelliğe sahip olması gerekir. Amerika, Almanya hatta Japonya teknolojilerinden daha ileri teknoloji ile üretilmiş olan ve yerli bir marka olan Nokta Makro Dedektör günümüzde dünya pazarına hakim olmuştur. Sunmuş olduğu özellikler ve fiyatının ekonomik olması yurt dışındaki dedektör pazarında da yer edinmesini sağlamıştır. Kullanıcılar için çok önemli olan arama özelliklerin yanı sıra arama teknolojilerine sahip olan dedektörler ile sizlere hizmet veren Nokta Makro Dedektör ekonomik fiyatlı olması sayesinde çok geniş bir pazara ulaşmıştır.

Neden Nokta Makro Dedektör Tercih Etmeliyim ?

1 ) İthal dedektör ürünlerine göre daha derin seviyelerde arama yapabileceğiniz ve daha yüksek sonuçlar elde edebileceğiniz bir dedektör olarak sizlere sunduğu arama özelliği ile tercih edilme sebebi olan Nokta Makro Dedektör aynı fiyata satın alacağınız dedektörlere göre daha derin seviyelerde daha doğru sonuçlar almanızı sağlıyor. Bu dedektör ile aradığınız ürünleri kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

2 ) Nokta Makro Dedektör ürünleri ile daha derinlerde daha kaliteli sonuçlar alabiliyor olmanız aynı zamanda aradığınız ürünü spesifik olarak bulmanıza yardımcı olmaktadır. Daha kaliteli ve daha doğru sonuçlar vermesi hem zaman açısından hem de dedektörü kullanım açısından size avantaj sağlar. Yer altında bulunan metal özellikli tüm ürünleri kolay bir şekilde gören ve tespit eden dedektörler herhangi bir şekilde görmemezlik yapmadıkları için amacınıza kolay bir şekil ulaşmanızı sağlamaktadır.

3 ) İthal bir dedektör aldığınızda servis hizmetini almak isterseniz en az bir ay beklemeniz gerekiyor. Bir ay sonra dedektörü teslim ederek servis hizmeti almanız da belirli bir süre alıyor. Nokta Makro Dedektör ürünlerini aldığınızda servis hizmetinizin 3 gün içerisinde almış oluyorsunuz. Kısa süre içerisinde servis hizmeti almış olmanız size hem zaman açısından hem de dedektörü kullanma açısından da kolaylık sağlıyor.

4 ) Ffiyat olarak sizlere avantaj sağlayan Nokta Makro Dedektör ürünleri ile çok ekonomik fiyatlar ödeyerek ithal ürünler ile aynı özelliklere sahip oluyorsunuz. Çok yüksek fiyatlar ödeyerek sahip olabileceğiniz özelliklere çok ekonomik fiyatlar ödeyerek sahip oluyorsunuz. Bu durum sahip olduğunuz avantajlar arasında yer almaktadır.

Dedektör Çeşitleri

1 ) Simplex Dedektör; IP68 sertifikasına sahip olan, su ve toza dayanıklı olarak çalışan bir dedektör olan Simplex aynı zamanda çok derinlerde arama yapabileceğiniz bir detektördür. Denize, suya, toza dayanıklı olması ve su altında arama yapabiliyor olması size avantaj sağlıyor. Su geçirmez özelliğe sahip olan bir dedektör olarak yurt dışında çok yüksek fiyatlara satılan bu dedektör ülkemizde 2000 TL civarında bir fiyata satılmaktadır. Benzer özelliklere sahip muadil bir dedektör satın almak istediğinizde en az 3 katı fiyat ödemeniz gerektiğini düşündüğünüz de ekonomik anlamda sahip olduğunuz avantajı anlayabilirsiniz. Arama sonuçlarına kıyasla oldukça doğru sonuçlar elde edebileceğiniz aradığınız ürünü kolay bir şekilde bulabileceğiniz bir dedektör olan Simplex dedektör sayesinde hedef ürüne kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Arama derinliği, suya dayanıklılığı, su geçirmez olması ve fiyatı ile Türkiye pazarına çok yüksek bir paya sahip olan Simplex dedektör yurt dışında da çok yüksek oranlarda satılmaktadır.

2 ) PulseDive Dedektör;

Su altı arama dedektörü olan, ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede resmi kurumlarca da kullanılan Pulsedive dedektör genellikle su altı arama dedektörü olarak bilinmektedir. Derinlik olarak su altı arama altın dedektörleri ve define dedektörleri içerisinde en derin seviyelerde arama yapmanızı sağlayan ve sudan etkilenmeyen Pulsedive dedektör sayesinde 60 metreye kadar arama yapabiliyorsunuz. İthal ürünler 60 metre derinlikte karşılaştıkları basınçtan dolayı çalışmazken Pulsedive dedektör oldukça kaliteli sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Sahip olduğu koruma mekanizması sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan arama yapmanızı sağlayan Pulsedive dedektör ekonomik fiyatlıyla da bilinmektedir. Yurt dışında benzer özelliklere sahip bir dedektör satın almak istediğinizde ülkemizdeki fiyata kıyasla en az 4 katı fark ödemeniz gerekecektir. Aynı zamanda ithal bir ürün için servis hizmeti alabilmek özelliği kıyaslandığında 2 – 3 gün içerisinde servis hizmeti alabileceğiniz bir detektördür. Türkiye'de su altı araştırmaları ile ilgilenen tüm resmi kurum, kuruluş ve üniversiteler ile birlikte yurtdışında çok sayıda resmi grubu dedektörü kullanmaktadır

3 ) İnvenio dedektör:

Dedektör konusunda teknolojinin son noktası olan İnvenio dedektör yapay zekaya sahip olan bir dedektördür. Derinlik konusunda en üst seviyelerde arama yapabileceğiniz, aradığınız ürünün türünü öğrenebileceğiniz ve tespit edilen ürünün boyutlarını yapılan çizimle görebileceğiniz bir dedektör olan İnvenio dedektör aynı zamanda tespit edilen ürünün değerli mi ve değersiz mi olduğunu da sizlere söylüyor. Bu özellikler dedektör kullanıcıları için oldukça avantajlı özellikler olmakla birlikte zamanın boşa harcanmasına önlüyor. Yapay zekaya sahip olması ve kablosuz bağlantı özellikleri gibi özellikleri bulunması cihazın daha kolay bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Yurt dışından ithal edilen ve benzer özelliklere sahip olan dedektörler göz önüne alındığında bu dedektör için en az 4 kat daha fazla para ödemeniz gerekecektir. Yerli bir marka olan Nokta Makro Dedektör satın almak istediğinizde çok özel okul fiyatları bu ürüne sahip olabiliyorsunuz



