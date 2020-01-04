Yılbaşı Bip ile tebrik edildi

Türkiye 2020'li yıllara girme heyecanını iletişim ve yaşam platformu BiP'te kutladı. BiP üzerinden sevdiklerini arayan kişiler 14,6 milyon dakika konuştu, bu sayı geçen yıla göre 5 milyon dakika arttı. 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günlerinde Turkcell'liler, 14 milyon GB data kullanımıyla bir rekora imza attı. Data kullanımı geçen yıla göre 3,5 GB arttı. İzmir en çok konuşma yapılan üçüncü il oldu.

İletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye'nin 2020'ye sevdikleriyle birlikte girmesini sağladı. 31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde BiP'ten 2,8 milyon arama yapıldı, 14,6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. 430 milyon mesaj gönderilirken, bu mesajlara 3 milyon 700 bin sticker eklendi. Yeni yıla giriş heyecanı boyunca 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı. Turkcell aynı dönemde en yoğun konuşma ve mesajlaşma günlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında 48 saatlik sürede Turkcell'liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu. Turkcell'liler yurtdışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurtdışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran'a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa'dan gerçekleşti.

