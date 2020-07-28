Yıldız Kümeleri Ege'de incelendi

Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Yıldız Kümeleri Üzerine Güncel Çalışmalar" çalıştayı düzenlendi. Program, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal'ın açılış konuşmaları ile başladı. Programa, farklı üniversitelerden akademisyenler de katıldı

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak "Öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bilimsel çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, akademisyenlerimizi ve çalıştaya katkı vermek üzere bizlerle olan tüm öğretim üyelerini yürekten kutluyor; teşekkürlerimi sunuyorum. Hem günlük yaşamlarımızda hem de eğitim-öğretim süreci bağlamında zor koşullarla mücadele ettiğimiz bugünlerde, çalıştayımız, bilime katkı sağlamanın yanı sıra öğrencilerimize kaybettikleri motivasyonun tekrar kazandırılmasında da oldukça kıymetli bir adımı teşkil ediyor" dedi.

İnsanoğlunun gökyüzüne karşı duyduğu merak, ilk çağlara kadar uzanan oldukça uzun bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Yıldızların, güneşin ve ayın konumları, ilk medeniyetler tarafından yön bulma ve zaman hesaplamalarında sıkça kullanılıyordu. Bugün ise bilim ve teknolojinin hız kesmeyen gelişimiyle çok daha ileri bir seviyede bulunuyoruz. Astronomi ve astrofizik çalışmalarının, özellikle 21. yüzyıl teknolojileriyle birlikte çok ciddi bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Yıldızların yapısal özellikleri, geçirdikleri değişimler ve patlamadan önceki davranışları gibi konularda çok değerli bilgilere erişebildiğimiz ve böylece evrene dair daha geniş bir kavrayış geliştirebildiğimiz bir dönemdeyiz. Temeline evreni anlama ve anlamlandırma ihtiyacını alan tüm bu bilimsel çalışmalar, geçmiş ve günümüz verilerinden yararlanarak geleceğimize ışık tutuyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızın da, bu anlamda çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Öğrencilerimize motivasyon kazandırmak istiyoruz

EÜ Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise "Pandemi nedeniyle, gerek yüksek lisans gerekse de doktora düzeyindeki öğrencilerimizin motivasyonlarında belli oranda düşmeler olduğunu görüyoruz. Astronomi ve astrofizik alanında akademik kariyerlerinin daha başında olan öğrencilerimize motivasyon ve çalışma azmi kazandırmak, böylesi günlerde yalnız olmadıklarını hatırlatmak, ülkemizin en köklü Gözlemevi olarak bizim, Ege Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Gözlemevi'nin bir görevi sayılır. Temelde bu amaçla yola çıkıp, bir çalıştay serisini oluşturmaya karar verdik. Diğer üniversitelerdeki astronomi ve astrofizik bölümlerinde ve gözlemevlerinde çalışan akademisyenler ile ele ele vererek bu ağır yükü yüklendik. Serinin ilk çalıştayının konusunu ise yıldız kümeleri olarak belirledik. Kümeler, astronominin önemli çalışma alanlarındandır ve gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde çok fazla araştırmacı tarafından çalışılan yapılardır. Bu yapıları çalışmaktaki maksat, yıldızların oluştuktan sonra yapılarının nasıl değişimler gösterdiği ve yaşamları boyunca devam eden bünyesel davranışlarının belirlenebilmesidir" dedi.

Öğrenciler de katıldı

Çalıştaya, Türkiye'den 15 üniversiteden toplam 90 lisansüstü öğrenci ve akademisyenin katıldığını ifade eden Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Gün boyu süren çalıştay, bir yandan bilim dünyasında Astronomi alanındaki yeni çalışma alanlarını ve hedefleri değerlendirilirken, bir yandan da bu konularda yeni çalışma ekiplerinin oluşması için yeni fikirler ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, çalıştayın istenen başarıya ulaştığını ve lisans üstü öğrencilere yeniden bir dinamizm sağladığını göstermiştir" diye konuştu.

Programda, Günümüzde Açık Kümeler ve İnceleme Yöntemleri, Küresel Kümelerdeki Kimyasal Bolluklar, Kümelerde UBVRI, CCD ve GAIA Fotometrisi, Galaktik Radyal Metal Bolluğu Gradyentinin Açık Kümeler Yoluyla İncelenmesi gibi konular ile ilgili alanında uzman konuşmacılar tarafından sunumlar yapıldı.