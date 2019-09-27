Yüksek irtifa birincisi roket için patent başvurusu yaptılar

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nda "Yüksek İrtifa Kategorisi" birincisi olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hazar Takımı, geliştirdiği sistemi koruma altına almak için patent başvurusunda bulundu.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran'ın akademik danışmanlığını yaptığı Hazar takımının tasarladığı 'Hiera 3000' isimli roket, TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen Roket Yarışması'nda 3 bin metre yüksekliğin üzerine çıkarak 'Yüksek İrtifa' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Mehmet Serhat Duras liderliğinde Sena Öğün, Mertcan Uysaler, Cem Topuk, Ece Cengiz, Mert Karaaslan, Umut Çağlar Boztepe, Mustafa Zabun, Uğur Yiğit, Talha Sorkun ve Egemen Mert'ten oluşan Hazar Takımı, TEKNOFEST İstanbul'da elde ettikleri başarının ardından geliştirdikleri sistemi koruma altına almak için girişim başlattı.

Kendi üretimimiz

Takım lideri Mehmet Serhat Duras, Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olduğunu, aynı bölümde öğrenim gören 11 öğrenci arkadaşıyla yaklaşık 9 ay önce Hazar Takımı'nı kurduklarını belirtti.

Roket Yarışması'nda mücadele etmek üzere çalışmalara başladıklarını, 6 aylarının hesaplama, analizler ve simülasyonlarla geçtiğini, kalan 3 ayda da üretimi tamamladıklarını aktaran Duras, şu bilgileri verdi: "Üretebildiğimiz bütün parçaları kendimiz ürettik. Bütün sistemlerin tasarımları, yazılımları bize ait, buna algoritmalar ve yer istasyonunun yazılımları dahil. Bu sebeple çok gururluyuz. Tamamen kendi tasarladığımız, kendi ürettiğimiz bir roket. Üretimin her sürecinde başında olmamız dolayısıyla bize çok fazla tecrübe kattı. Yeri geldi ekipçe sabahladık, eve gitmediğimiz zamanlar oldu ama bunun karşılığını alabildiğimizi düşünüyorum. Şu aşamada bir patent başvurusunda bulunduk. Roket alt sistemlerinden bir tanesinin patent ve faydalı model başvuru işlemlerini başlattık çünkü bu sistemin çalışılabilirliği test edildi ve başarılı oldu. Bu yüzden bunu koruma altına almak istiyoruz. Patent başvurusu için ilk aşama olan Buluş Bildiri Formunu hazırlayarak PAÜ Teknokent'teki patent ofisine sunduk. Patent süreci üniversitemiz tarafından takip edilecek."