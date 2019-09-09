Zula Nasıl Oynanır ve Zula Altın Ne İşe Yarar?

Günümüzün en çok oynanan yerli oyunlarından birisi olan Zula oyunu içeriği ile oldukça ilgi çekicidir.

Günümüzün en çok oynanan yerli oyunlarından birisi olan Zula oyunu içeriği ile oldukça ilgi çekicidir. Oyun haritaları ve İstanbul sokakları ile oynanan oyun MMOFBS yapısında bir oyundur. Oyunun kendisi ve karakterlerinin de gelişimini MedByte Games yapıyor. Dağıtım şirketlerinin uğrak yeri olan ülkemizde de piyasalardaki yerini almış görünüyor. Oyunu bu site üzerinden rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Oyunun İçeriği Nedir?

Asker ve istihbaratçı iki gurubun bulunduğu oyunun ana teması haritalardır. Aynı zamanda İstanbul sokaklarında da bol bol gezinti yapacaksınız. Oyun alanları farklı asker tiplemeleri ve yine çeşitli, ilgi çekici silahlar ile bu oyunu en iyi hizmeti vermeye çalışan site en güzel şekilde hizmetinize sunuyor. Oyun içinde malzeme ve teçhizat satın alabileceğiniz para birimleri vardır. Bu para birimleri karakterinizi güçlendirmeye ve oyun içindeki etkinliğinizin artmasına sebebiyet verir. Birçok oyunda da var olan bu oyuna has para birimleri oyunu daha iyi oynamanızı sağlayacaktır. Farklı asker tiplemelerinin olduğu oyundaki seçeceğiniz bir karakteri bu para birimlerini satın alarak donatabilir ve tam hazır hale getirebilirsiniz. Gerçeği aratmayacak olan oyunu site üzerinden oynayabilir ve keyif alabilirsiniz.

Zula Altını Nedir? Nasıl Uygulanır?

Oyun için yaklaşık iki buçuk milyonluk bir üye sayısından bahsediliyor. Bunun için de oyunun kendi kendine yetmesi gerekiyor. İşte bu nedenle oyun içinde marketler ve oyuna has olan para birimleri vardır. İşte Zula altın olarak bilinen bu para birimleri ile oyunda geliştirmeleri yapabilirsiniz. Pek tabi bu Zula altın fiyatları da olduğu için öncelikle hak edip bu paraları kazanmanız gerekir. Daha sonrasında da bu altınları rahatlıkla kullanabilir ve oyun içinde karakterinizi güçlendirebilirsiniz.

Karakter Gelişimleri