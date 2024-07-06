Üniversite döneminde bölüm seçerken erkek egemenliğinin kırıldığını fakat staj yapan kız öğrencilerin karşısına ciddi engeller çıkarıldığını ifade eden Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney “Özellikle 4. sınıfta büyük yangın var. İş kaygısı zirve yapıyor. Mesela bilgisayar mühendisliği öğrencisi kızlar şirketlere staj başvurusuna gittiğinde satış pazarlama bölümlerine yönlendiriliyor. Teknoloji alanında işe alımlarda da maalesef kadınlar tercih edilmiyor” diye konuştu.

Yüzde 11'i işe alınıyor"

Kadınların, teknoloji yeteneklerinin görmezden gelindiğine ve yok sayıldığına dikkat çeken Öney, "STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında okuyan öğrenciler, Türkiye’de okuyan toplam, üniversite öğrencilerinin yüzde 37’sini oluşturuyor. Bu yüzde 37’nin ise sadece yüzde 30’u kadın. Ve sadece yüzde 11’i işe yerleşebiliyor" dedi.

"Genç yetenekler yurtdışına gidiyor"

Kadınlar iş başvurusu başvuru yaptıkları IT şirketinde alt işlere yönlendirildiğini belirten Öney, "O yüzden başta kadınlar olmak üzere genç yetenekler yurtdışına gidiyor. Yurtdışından şirketler gelip buradaki gençlerle kontratlar yapıyor, üç kat ücret veriyor ve evden de çalışıyor, bizdeki şirketler asgari ücretin bir tık üstü ücretler teklif ediyor ve gençlerin eğitiminin kıymetini anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Öney, kadınların teknoloji yeteneklerinin görmezden gelindiğini vurgulayarak, "Kadınlar, atıl tutuluyorlar, bu yüzden de ciddi bir iş kaybına uğruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.