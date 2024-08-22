Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada ve ülkemizde ölümler arasında en yüksek orana sahip. Ancak, erken teşhis sayesinde bu tehlikeli hastalığın etkileri azaltılabiliyor. Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, gelişmiş teknolojilerin hekimlere sunduğu avantajlarla kalp hastalıklarında erken teşhisin önemini vurguladı.

Sanal Anjiyo: Hızlı ve güvenilir teşhis yöntemi

Dr. Otlu, sanal anjiyografi olarak bilinen BT Koroner Anjiyografi yönteminin, kalp damar hastalıklarının tanısında nasıl devrim yarattığını açıkladı. "Sanal anjiyografi, kalp damarlarını ve diğer kalp yapılarını yüksek güvenilirlikle görüntülemeyi sağlayan bir tetkiktir," diyen Otlu, yöntemin hızlı ve pratik olduğunu belirtti. "Göğüste sıkışma hissi, ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya yüksek risk taşıyan hastalar için ideal bir çözümdür."

Sanal anjiyonun avantajları

Sanal anjiyo, geleneksel anjiyografiye göre birçok avantaj sunuyor. Dr. Otlu, bu avantajları şöyle özetliyor:

Minimal müdahale: Kasık veya kol atardamarından giriş gerektirmediği için kanama riski ortadan kalkar.

Hızlı işlem: İşlem dakikalar içinde tamamlanır ve hastaneye yatış gerektirmez.

Detaylı görüntüleme: Kalp damarlarının iç duvarını ve tüm yapısını, plak oluşumunu ve diğer kalp yapıları hakkında detaylı bilgi verir.

Kapsamlı inceleme: Kalp kapakçıkları, odacıkları, kas dokusu, çevreleyen zar ve aort damarı da görüntülenir.

İşlem sırasında, kol toplardamarından damar yolu açılır ve "kontrast madde" adı verilen sıvı verilir. Bu sıvı damar yapılarının net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Tomografi cihazıyla alınan görüntüler, bilgisayarda işlenir ve üç boyutlu hale getirilir. Kardiyoloji ve radyoloji uzmanları tarafından yorumlanan sonuçlar, hastaya detaylı bir şekilde iletilir.

Sanal anjiyografi, kalp sağlığı alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Erken teşhis ve güvenilir sonuçları ile kalp hastalıklarının yönetiminde büyük bir adım. Kalp hastalıklarına karşı bilinçli olmak ve modern teknolojilerden yararlanmak, hayat kurtarıcı olabilir.