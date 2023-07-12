İSTANBUL, (DHA)- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hacimlerine göre Türkiye'nin ilk bin ihracatçı şirketini listelediği çalışmasını yayımladı. Sandviç panel ve EPS ürünleri üreticisi Teknopanel, listede çelik kategorisinde 76’ncı, genel sıralamada ise 842’nci sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıları ödüllendirmek ve onlara motivasyon sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Türkiye'nin ilk 1.000 İhracatçısı’ listesinin 2022 edisyonunu yayımladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “Türkiye İhracatçılar Meclisimizin düzenli olarak yayımladığı ‘Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı’ listesi, ülkemizin ekonomisine sağladığımız katma değeri ortaya koyarken, bizi yeni başarılar için cesaretlendiriyor. Bu önemli listede sektörünü temsil eden tek şirket olarak gururluyuz” dedi.

“5 KITADA, 102 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”

2005 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kahveci, “Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’daki 102 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Türkiye'nin en büyük ihracatçılarının yer aldığı listede çelik kategorisinde 76’ncı, genel sıralamada ise 842’nci olarak yerini aldı. Her yıl ihracat rakamlarını artırıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana dört duvarı aşan fikirlerimizle müşterilerimize dünya standartlarında hizmet vermek için çalışıyoruz. Yalıtımlı çatı ve cephe sandviç panellerimiz ve EPS ürünlerimizle yer aldığımız her bölgede ülkemizin bayrağını gururla taşıyoruz. Çok yakında ihracat pazarlarımızın arasına, 6’ncı kıta olarak Avustralya’yı da ekleyeceğiz” diye konuştu.

“BEŞİNCİ FABRİKAMIZI KUZEY MAKEDONYA'DA AÇACAĞIZ”

Yıllık 13,5 milyon metrekare sandviç panel, yıllık toplam 1,6 milyon metreküp EPS üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Kahveci, “Sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip sanayi şirketi olarak, İstanbul Sanayi Odası’nın İSO Birinci 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında da 8 yıldır üst üste sektör lideri olarak konumlanıyoruz. Avrupa’nın en modern tesisleri arasında yer alan, toplam 123 bin metrekare alana kurulu Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki tesislerimizde, 500’ü aşkın çalışanımızın emeğiyle ürettiğimiz sandviç panel EPS ve diğer ürünlerimizi, yurt içinde 150 yetkili hizmet noktası, yurt dışında 120’den fazla iş ortağı aracılığıyla müşterilerle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 yılında, üretim tesislerinin sayısının beşe çıkacağını söyleyen Kahveci, “Yeni fabrikamızı Kuzey Makedonya'da açacak, bu tesisle üretim kapasitemize sandviç panelde 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde 350 bin metreküp daha ekleyeceğiz. Kuzey Makedonya fabrikamız, Teknopanel markasının Avrupa pazarındaki bilinirliğini bir üst seviyeye çıkaracak” diye konuştu.

“LİDER ŞİRKETLERİN ÜLKELERİNE VE DÜNYAYA KARŞI SORUMLULUKLARI VAR”

Lider şirketlerin ülkelerine ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu belirten Kahveci, “Türkiye'nin ihracat devleri arasında yer alan, sektöründe 4 üretim hattıyla üretim liderliğini elinde bulunduran bir şirket olarak koşullar ne olursa olsun elimizden geleni yapmaya hazırız. Aynı sorumluluk bilinciyle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında çevreye pozitif katkı sağlayacak yeni ürünler için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına çok değer veriyor ve bu çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz. Gezegenimizin geleceğine katkıda bulunmak için üretim süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltıyor, yeşil dönüşüm projelerini önceliklendiriyoruz. Yapı dünyasındaki yalıtım sektörünün yükselen üreticisi Teknopanel olarak, her yıl başarılarımızı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz” dedi.