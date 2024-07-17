İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ın desteğiyle oluşturulan "CubeForward ArVis Deeptech AI'24 Yapay Zeka Staj Programı" başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cube Incubation'ın desteğiyle oluşturulan Cubeforward Programı kapsamında ve ArVis Teknoloji ve Roket Akademi Teknoloji işbirliğiyle hazırlanan "CubeForward ArVis Deeptech AI'24 Yapay Zeka Staj Programı"na 63 şehir, 138 üniversite, 62 farklı bölümden 926 öğrenci başvurdu.

Staj programının ilk adımında farklı kategorilerde derin teknoloji ve yapay zeka çalışmaları içeren proje çalışma grupları oluşturulacak.

Stajyerlere, görüntü işleme ağırlıklı konular başta olmak üzere yapay zeka alanında seçilecek proje konusu üzerinde problemi tanımlama, problemi çözme, veri işleme, temel makine öğrenmesi, derin öğrenme teknikleri ile proje çalışması yapılması, model geliştirme, sunucu-pc donanım bazlı veya gömülü sistem uygulamalarında kullanabilme, süreç ve proje yönetme gibi temel AR-GE yetkinliklerinin kazandırılması hedefleniyor.

Yapılacak çalışmaların gerçek hayatta uygulanabilirliği üzerine ürün geliştirme aşamaları da örneklemelerle stajyerlere aktarılacak.

Yapay zekayla ilgili akademik ve sektörel eğitimler, seminerlerle kariyer yönetimi, CV hazırlama eğitimleri alanında uzman kişiler tarafından verilecek. Programı başarıyla tamamlayan stajyerlere sertifika verilecek.

Program ayrıca erken dönem staj başvurularında elenmiş, seçilememiş ve stajını tamamlayamayacak olan Türkiye'deki üniversite öğrencilerine geç dönem zorunlu staj başvurusuyla fırsat eşitliği sunuyor.

6 hafta sürecek programda yapay zeka konusu tüm yönleriyle çalışılacak. 29 Ağustos'taki program sonunda tüm projelerin çıktılarının proje grupları bazında sunulacağı Büyük Final Demo Day Etkinliği yapılacak.

- "Katılımcı sayısının her geçen yıl artması umudumuzu artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Fatih Özsoy, öne çıkan yapay zeka konusunda özellikle gençleri kapsayan çalışmaların içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Özsoy, 2021'de başlayan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen programla yapay zeka alanına ilgi duyan üniversite öğrencilerinin teknolojik gelişimini destekleyerek dünya gençleriyle yarışabilir seviyeye getirmeyi amaçladıklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil teknolojilerde yapay zeka ve siber güvenlik odağında yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkmasına katkı sağlamanın ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Katılımcı sayısının her geçen yıl artması umudumuzu artırıyor. Programın bir başka artı yanı da zorunlu staj ihtiyacı olan üniversite öğrencisi gençlerin proje bazlı staj ve eğitim programıyla mezuniyetlerine destek olmasıdır."