Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 64 ilinde 200'e yakın satış noktasında teknolojiseverler ile buluşan Teknosa, tüketicilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmiyor.

İzmir'deki 15'inci mağazasını Folkart Vega'da açan Teknosa, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünlerini açılışa özel kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sundu.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve Teknosa İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla açılan mağaza, farklı kategorilerden binlerce ürünü teknolojiseverlerle buluşturuyor. Extra formatıyla hizmete başlayan mağazada, beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara kadar binlerce ürün bulunuyor.