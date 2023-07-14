İZMİR, (DHA) - Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İzmir’deki 15’inci mağazasını açtı. Extra formatıyla hizmete başlayan mağazada, beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara binlerce ürün teknoloji meraklılarının ilgisine sunuldu.

Türkiye’nin 64 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknoloji meraklılarıyla buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüketicilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak amacıyla dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmiyor. İzmir’deki 15’inci mağazasını Folkart Vega’da açan Teknosa, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünlerini açılışa özel kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sundu.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla açılan mağaza, farklı kategorilerden binlerce ürünü ilgilileriyle buluşturuyor.