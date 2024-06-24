İSTANBUL (AA) - Teknosa, şirketlerin deneyim odaklı çalışmalarını değerlendiren Awards International'ın düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 5 farklı ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Teknosa, "En iyi iletişim/çağrı merkezi", "Müşteri deneyiminde en iyi inovasyon", "Yılın müşteri deneyimi ekibi" ve 5 bine kadar çalışanı olan şirketler arasında "Teknolojinin en iyi kullanımı" kategorilerinde altın, binin üzerinde çalışanı olan şirketler arasında "İş değişimi ve dönüşümü" kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirket adına ödülleri Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu ve müşteri deneyimi, müşteri hizmetleri, e-ticaret ve CRM ekipleri aldı.