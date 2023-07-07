Yangın, saat 17.30 sıralarında İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki iki katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosundaki kaçaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, tekstil atölyesindeki malzemelerin tutuşması sebebiyle kısa sürede tekstil atölyesinin giriş katına yayıldı. Hızla üst katlara doğru yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların da cep telefonu görüntülerine yansıyan yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın sonucu, tekstil atölyesi kullanılamaz duruma geldi.