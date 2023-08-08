Milli takım antrenörü Mehmet Çhu ve milli sporcu Özlem Çuha çiftinin ilk çocuğu olan Muhammed Ali, küçük yaştan itibaren antrenman salonlarında büyüdü. Anne Özlem Çuha'yı örnek alan 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Ali, ilgi duyduğu tekvando sporuna 4 yıl önce başladı. Annesi ve babası ile birlikte antrenmanlar yapmaya başlayan Muhammed Ali, son olarak Bursa'da 15-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncü oldu.



Yaşadığı süreci anlatan Muhammed Ali, "4 yıldır tekvandoyla uğraşıyorum. Siyah kuşağım. Bu spora annemle babamın tekvando ile uğraşması sonucu severek başladım. Devam ettim. Artık annem gibi uluslararası maçlara gitmek istiyorum. Yarışma, Bursa'da 15-21 Temmuz arasında düzenlendi. Orada 3'üncü oldum. Yarışmada yarı finallere kadar geldim ama ayağımın sakatlığından dolayı devam edemedim. Avrupa şampiyonası seçmelerine çağrıldım ve bu şampiyonaya hazırlanıyorum. Hedeflerim arasında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gitmek var" ifadelerini kullandı.



"ANNEM SAYESİNDE ULUSLARARASI MAÇLARA GİDECEĞİM"



Annesini örnek aldığını aktaran Muhammed Ali, "Annem uluslararası maçlara gitmiş. Onun sayesinde ben de gideceğim. Haftada 6 defa antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımın 3'ünü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün salonunda babamla, diğer 3 günde ise annemle başka bir yerde günde iki saat antrenman yapıyorum. Bazı sabahları koşular yapıyorum. Tekvandoda ilk baş çok uğraş gerektiren olimpik bir spor. Aylarca çalışmaları gerekiyor. Söyleyebileceğim 4 kelime var. Doğru Teknik, çok tekrar. Çok zor şartlardan geçtim. Antrenmanlar çok ağır geçiyor. Ama insan yaptıkça alışıyor. Ayağımdan sakatlık geçirmeseydim, şu an Dünya Şampiyonası'nda olabilirdim. Avrupa Şampiyonası seçmelerine gideceğime inanıyorum ve herkesin de inanmasını istiyorum" dedi.



'ANTRENÖRLÜKTEN ÖNCE BEN BİR ANNEYİM'



27 yıldır tekvandoya uğraştığını belirten anne Özlem Çuha ise "Tekvando antrenörüyüm. 27 yıldır bu sporun içindeyim. 15 yıldır antrenörlük yapıyorum. Oğlum, Türkiye şampiyonasında 3'üncülük elde etti. Annesi ve antrenörü olara üzüldüm ama onun moral ve motivasyonunu bozmaman gerekiyordu. O yüzden daha ileride zamanının olduğunu ve büyük başarılar elde edeceğini söyledim. Antrenörlükten önce ben bir anneyim. Sadece kendi çocuğumun değil, burada bulunan tüm sporcularımızın, hem annesi, hem ablası ve en son antrenörüyüm. Burada biz hepimiz bir aileyiz. Tüm çocuklarımızın başarısı beni çok mutlu eder" diye konuştu.



"OĞLUM 2 AYLIKKEN SALONLARDA BİZİMLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ"



Ailecek tekvando sporunu yaptıklarını söyleyen Özlem Çuha, "Eşim de aynı zamanda antrenör. Muhammed'i bu spora aslında ilk başlarda çok zor alıştırdık. Oğlum neredeyse 2 aylıkken salonlarda bizimle birlikte büyüdü. O yüzden bir bıkkınlık olmuştu ama sonradan kendisini tekrardan bu spora vermek istedi. Biz de anne babası olarak arkasında durduk. Antrenörlerinin annesi ve babası olması oğlum için çok büyük bir avantaj oldu. Bunun da kendisi farkında. O yüzden daha da çaba gösteriyor" diye konuştu.,



"HERKESE SPOR YAPMAYI TAVSİYE EDİYORUM"



Türkiye Tekvando Federasyonu Milli Takım antrenörü Mehmet Çuha da, "46 yıldır tekvando sporu ile uğraşıyorum. Ailemde, eşim, oğlum ve küçük kızımla birlikte yapıyoruz. Milli takıma 27 sporcu verdim ve oğlum da inşallah 28'inci olacak. Çocuğumuzu daha büyük olimpiyatlara yönlendireceğiz. Oğlum yarışmaya katıldığında daha az vuruşlar almasını istiyordum. Diğer sporcularımda bu hissiyatı yaşamamıştım ama bu duygunun artık onlara da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü biz burada bir aileyiz. Sağlıklı bir birey olabilmek için spor yapmak gerekiyor. Şu an 54 yaşındayım ama saatlerce koşabilirim. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum."