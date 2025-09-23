Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Haber Müdürü İhsan Demir ve moderatör Musa Özuğurlu, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Tele1 yöneticilerine “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturması

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Haber Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında, 21 Eylül’de yayımlanan bir programdaki altyazı nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tele1’e gelen polis ekipleri, Yanardağ ve Özuğurlu’yu adliyeye götürdü. İhsan Demir ise evinden polisler tarafından alınarak adliyeye sevk edildi.

Yanardağ: “Bu tamamen güç gösterisi”

Merdan Yanardağ, BirGün’e yaptığı açıklamada süreci “antidemokratik” olarak nitelendirdi:

“Her halükârda antidemokratik bir uygulamayla karşı karşıyayız. Çağrılsak gidebileceğimiz adliyeye polis eşliğinde götürülüyoruz. Bu tamamen kamuoyuna güç gösterisi.”

Tele1 ve Yanardağ’dan özür açıklaması

Tele1 yönetimi, program sırasında ekrana yansıyan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin yorumun altında yanlış bir karşılaştırma ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle kamuoyundan özür diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyazı yaklaşık bir dakika boyunca ekranda kaldı. Kanal yönetiminin onaylamadığı, sehven yapılmış bir hata olduğu belirtildi. “Yanlış anlamalara açık ve kesin hüküm içeren bir ifadeyi doğru bulmuyoruz” denilerek özür dilendi."

Yanardağ da ayrıca şu açıklamayı yaptı: