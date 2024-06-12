Antalya’da teleferik kazasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye oldu. Tahliye kararı sonrası açıklama yapan Kocagöz, “Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun” diye konuştu.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, bir kişinin yaşamını yitirdiği, yedi kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu beş kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu beşi tutuklu 12 sanık, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz’ün yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Suphi Kaplan’ın tutukluğuna, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan’ın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tahliye kararı sonrası Mesut Kocagöz, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nden çıktı. Kocagöz’ü, cezaevi önünde partililer ve belediye personelleri karşıladı. Kocagöz ardından konvoy eşliğinde başkanlığını yaptığı Kepez Belediyesine geçti. 57 gün sonra tahliye edilen Mesut Kocagöz burada açıklama yaptı:

“Ayrılık bitti, biz merhamet dilemedik, adalet diledik. Hâkim Bey ülkede adalet olduğunu gösterdi. Biz bu yola insanlara hizmet etmek için çıktık. Kazada sabaha kadar kriz yönettim. Orada olmasam belki de akıllarına gelmeyecektim. Çaresizlik içerisinde çare arıyorsan, adalet içerisinde adaletsizlik yaşıyorsan, dışarıdaki sevdiklerin sana kavuşamıyorsa, sen onlara kavuşamıyorsan, bittin be arkadaş. İşte geldim. Hiç kimseyi incitmeden geldim. Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen için geldim.”

Kocagöz’ü Kepez Belediyesi önünde CHP Antalya milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları karşıladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kocagöz'ün tahliye kararının sevindirici olduğunu belirterek "Cezaevine gidip işlemlerini tamamladıktan sonra belediyeye gelecek ve yurttaşlarla buluşacak. Haksız yere tutuklu kaldığını düşünüyoruz. Geç de olsa verilen kararla Kepez halkı için hizmete devam edecektir. Sağlık sorunları nedeniyle, ciddi kilo kaybı da yaşamıştır. Kararı Genel Başkanımız Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi devam ederken mesaj yoluyla ilettik. Cezaevine gidip orada güvenlik güçlerinin işini zorlaştırmak istemiyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tahliye kararının yerinde olduğunu belirterek "Uzunca süredir adalet tecelli edecek diyorduk. Mesut kardeşimiz için adalet tecelli etti. Geçmiş olsun. Meclisimizde kardeşimiz yerini alacak" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.