Antalya'da Sarısu Teleferik Hattı'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş'ün ailesi, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekme kararı aldı.

Neler Yaşanmıştı?

12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı'nda yaşanan kazada, 5 no'lu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış ve 184 kişi mahsur kalmıştı. Bu trajik olayın ardından, aralarında eski ANET Genel Müdürü ve CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adli Süreç ve İddianame

7 Mayıs 2024 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu ve kabul edildi. İddianamede, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıklar, 11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ailenin Şikayetini Geri Çekti

Faciada hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş'ün ailesi, CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekme kararı aldı. Bu karar, Kocagöz'ün tutuklu bulunduğu süreçte yaşanan gelişmeler ve aileyle yapılan görüşmeler sonucunda alındı.

Mesut Kocagöz'ün Durumu Ne Olacak?

Mesut Kocagöz ve diğer sanıklar, teleferik kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış ve iddianame ile birlikte yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti. Ailenin şikayetini geri çekmesi, Kocagöz'ün hukuki durumunu nasıl etkileyeceği ise mahkeme sürecinde belli olacak.