Telegram üzerinden örgütlenen suç gruplarının, yaralama, soygun ve infaz gibi suçları para karşılığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Açılan kanallarda yapılan yazışmalarda, saldırıların ücretlendirmesi açıkça pazarlık konusu oldu.

Telegram üzerinden suç pazarlığı

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram, yasa dışı faaliyetlere aracılık eden kanallarla gündeme geldi. Bu kanallarda, “yaralama”, “infaz”, “soygun” ve “molotof saldırısı” gibi suçların fiyatlandırıldığı tespit edildi.

Suçun bedeli 10 bin liradan başlıyor

Kanallardaki yazışmalarda, bir molotof saldırısının İstanbul’da 10 bin TL’ye yapılabileceği, farklı şehirlerde ise yol giderlerinin eklenebileceği görüldü. En çarpıcı iddia ise, hedef gösterilen bir kişinin öldürülmesi için 500 bin TL talep edilmesi oldu.

Muğla’daki saldırı gözleri Telegram’a çevirdi

Muğla’da CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine düzenlenen saldırıda şüphelilerin 15 ve 16 yaşında olduğu belirlendi. Şüphelilerin, internet üzerinden azmettiriciyle bağlantı kurduklarını ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylemesi dikkat çekti.

“İnfaz timleri” müşteri arıyor

“D.L.T İnfaz Timi” ve “Türkiye Silahçılık” isimli kanallarda Daltonlar ve Casperlar çetesi üyelerinin isimleriyle suç işleyebilecekleri mesajları paylaşıldı. Yazışmalarda, “Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır” ve “İstanbul içi her türlü tetik çekilir” gibi ifadeler yer aldı.

Muhabirimiz pazarlığa tanık oldu

Bir muhabirimizin kanallarda iletişim kurduğu kişiler, suç pazarlığını doğruladı. Yapılacak saldırıların fiyatları, telefon görüşmelerinde açıkça dile getirildi. Görüşmelerde, hedef gösterilen bir kişinin öldürülmesinin 500 bin TL karşılığında gerçekleştirilebileceği aktarıldı.