Sanal dünyada işlenen suçlar arasında yeni bir yöntem daha ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden kurulan binlerce üyeli gruplar, uyuşturucu ve silah satıcılarının yeni pazarı haline geldi. Bu gruplarda satışa sunulan maddelerin dikkat çekmemesi için "Metin Amca Online," "Yeşilçay Online," "Pisi," ve "Çiko" gibi isimler kullanılıyor.

Rus bir programcı tarafından geliştirilen Telegram, günümüzde kötü niyetli kişiler tarafından da yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Zehir tacirleri ve silah satıcıları, geniş kitlelere hitap eden gruplarda kimliklerini gizleyerek ürünlerini pazarlıyor. Herkesin katılımına açık olan bu gruplar, polislerin dikkatini çekmemek için uyuşturucu maddelere kod isimler vererek ticaret yapıyor. Özellikle genç yaşta telefon kullanımının yaygın olduğu düşünüldüğünde, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, bu durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Telegram üzerinde çeşitli gruplar mevcut. Bu grupları yönetenler, sosyal medya aracılığıyla insanları tuzaklarına çekiyor. Yaşı küçük çocukların da bu gruplara erişebilmesi büyük risk taşıyor. Uyuşturucu ve silah satışları burada çok rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

Şifreli mesajlar kullanılıyor

Sansar, Telegram gruplarında uyuşturucu maddelere verilen şifreli isimlerin polis takibinden kaçmak için kullanıldığını belirtti. "Bu kodlar, yakalanma durumunda suçlamaları reddetmek için geliştirilmiş. 'Yeşil çay geldi,' 'Metin amca geldi' gibi isimler kullanılıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatları bu suçluların peşinde ve birçok başarılı operasyon gerçekleştiriyor" diye ekledi.

Sansar, ailelere de uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı takip ve kontrol etmek çok önemli. Ebeveynler, çocuklarına verdikleri cep telefonu, tablet ve bilgisayarların nasıl kullanıldığını düzenli olarak kontrol etmeli. Telefon kullanımında hangi sitelere girildiği ve kimlerle yazışıldığı mutlaka denetlenmeli" diye konuştu.