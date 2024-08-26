Telegram ve The Open Network (TON) blok zincirine bağlı olan Toncoin, Pavel Durov'un Paris havaalanında gözaltına alınmasının ardından %20'den fazla değer kaybetti. Bu durum, Toncoin'in piyasa değerinin 2.7 milyar dolar azalmasına neden oldu. Durov'un, Telegram’ın suç amaçlı kullanımlarını engellemek için gereken adımları atmadığı iddiaları, kripto paranın değerinde büyük bir düşüşe yol açtı.

Toncoin ve Telegram ilişkisi

Toncoin, Telegram'ın 900 milyon aylık kullanıcısına erişim sağlayan bir blok zinciri projesi olarak tasarlandı. Proje, uygulama içi ödemeler ve oyunlar gibi hizmetlerle Telegram'ın bir "süper uygulama" haline gelme potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Ancak Pavel Durov'un gözaltına alınması, Toncoin'in değerinde ciddi bir düşüşe neden oldu. Pantera Capital Management LP'nin Toncoin yatırımı, firmanın en büyük yatırımı olarak tanımlandı.

Uzun vadeli etkiler ve piyasa tepkileri

Durov'un tutuklanmasının Toncoin ve Telegram üzerindeki uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirten Richard Galvin, Telegram'ın geniş kullanıcı tabanını kripto işlevselliğiyle tanıştırma potansiyelinin önemini vurguladı. Ancak, Telegram'ın rekabetçi konumunu zayıflatan her şeyin TON için olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Blok zincirinde kilitli varlıkların değeri düşüşte

DefiLlama'nın verilerine göre, TON blok zincirinde kilitli varlıkların değeri bu yılın başında 1.1 milyar dolara kadar yükselmişti. Ancak bu rakam şu anda 661 milyon dolara geriledi. CoinGecko'ya göre, Toncoin'in fiyatı geçen yıl üç kattan fazla arttı ve mevcut piyasa değeri yaklaşık 14.4 milyar dolar seviyelerinde.

Gelecek için beklentiler

Toncoin’in yaşadığı değer kaybı, kripto para yatırımcılarının ve piyasa analistlerinin dikkatini çekti. Pavel Durov'un durumunun nasıl gelişeceği ve bu gelişmelerin Toncoin üzerindeki etkileri, piyasa trendlerini belirleyecektir. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip etmeli ve kripto para piyasasındaki belirsizliklere karşı dikkatli olmalıdır.