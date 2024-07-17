Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için gittiği evde çıkan tartışma sonucu, bir kişi ev sahibi ve ailesine çekiçle saldırarak 4 kişiyi ağır yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15 Temmuz 2024 akşam saatlerinde Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Televizyon tamircisi olarak çalışan M.G., H.D. (65) isimli kişinin evine televizyon tamiri için gitti. Evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.G., yanında bulundurduğu çekiçle saldırıya geçti.

M.G., ilk olarak ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne çekiçle vurdu. Ardından H.D.'nin eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G. (6) de çekiçle ağır şekilde yaralandı. Çekiç darbeleri sonucu, H.D.’nin kafa tasında parçalı kırıklar oluştu ve sol kaburgasındaki kırıktan dolayı akciğerleri zarar gördü. N.D. ve B.G.’nin kafa tasındaki çatlaklar nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Olayın seslerini duyan komşular, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. H.D., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne transfer edilerek tedavi altına alındı. N.D. ve B.G. yoğun bakım ünitesinde tedavi edilirken, H.G.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi M.G., H.D.’nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı ve jandarma ekiplerine teslim edildi. M.G., gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın ardından, yaralıların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi’ne akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.