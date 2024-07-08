7 Temmuz 2022'de Star TV'de 20 bölüm olarak yayınlanan dizi, şimdi büyük bir projeye dönüşüyor. Yaz sonunda çekimlerine başlanacak olan film için dizi oyuncularına teklif götürülecek.

Yaz sonunda sete çıkıyor

Süreç Film'in başta dijital platform için hazırladığı, ardından televizyona taşıdığı "Duy Beni" dizisinin film projesi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Prodüksiyonunu Böcek Films'in üstleneceği ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturacağı proje, yaz sonunda sete çıkmayı planlıyor. Filmin kadrosunu oluşturmak için ise ilk olarak dizinin oyuncularına teklif götürülecek.

Dizinin başarılı kadrosu

"Duy Beni", farklı sınıfsal hayatlardan gelen gençlerin arasındaki iyilik ve kötülüğün savaşını anlatan etkileyici hikayesiyle dikkat çekmişti. Dizinin başrollerinde Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Meltem Akçöl, Burak Can, Dilara Sümbül, Taha Bora Elkoca, İzzet Yüksek, Jasmine Berkiş, İbrahim Yıldız, Gökçe Güneş Doğrusöz, Sena Gençtürk, Aytaç Uşun, Ege Kökenli, Berk Hakman, Durul Bazan ve Utku Coşkun gibi başarılı isimler yer almıştı. Bu isimlerin filmde de yer alıp almayacağı merak konusu.