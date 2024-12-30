TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi, 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Zincirleme kazanın sebebi henüz belirlenmedi

Olay, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı'nda yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Kazada, araçlar arasında büyük bir sıkışıklık oluştu.

8 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları en yakın hastanelere kaldırdı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.