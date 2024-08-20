İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer mevkiinde, Edirne istikametine doğru seyreden araçların karıştığı kazada, bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında gerçekleşti.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, 34 HKH 735 plakalı aracı kullanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın sürücü, aynı yönde ilerleyen 34 KSF 353 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, ikinci araçta bulunan ve genç yaşlarda bir erkek olduğu belirlenen sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan talihsiz sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın hemen ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği köprünün üç şeridi trafiğe kapatılırken, cenazenin kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik, polis kontrolünde kademeli olarak yeniden açıldı.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Sürücünün kimliği ve kazanın nasıl gerçekleştiği merak konusu olmaya devam ediyor.