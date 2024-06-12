İstanbul TEM Otoyolu'nun Çatalca geçişinde meydana gelen trafik kazasında, ip yüklü bir kamyon, karşı şeride geçerek yol çalışması yapılan başka bir kamyona çarptı. Kazada her iki kamyonun şoförü de yaralandı. Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonucunda Ankara istikametine seyreden kamyonun sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait çalışma alanında bulunan başka bir kamyona çarptı.

Bu feci kaza sonucunda bir kamyon şoförü aracında sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada kamyondaki yükler yola saçıldı ve TEM Otoyolu'nda yoğun bir trafik oluştu.