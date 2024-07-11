Foça'da Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi, olağan kongresini Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongreye katılan üyeler, mevcut Şube Başkanı Ramazan Harmandar ve yönetim kurulu üyelerini yeniden seçerek güven tazeledi. İbrahim Özen'in başkanlığında divan oluşturulan toplantıda, geçmiş dönem faaliyetleri ve yönetim kurulu raporları okundu. Oylama sonucunda Ramazan Harmandar, üyelerin oybirliğiyle 3 yıllık süre için tekrar başkan seçildi.

Özlük ve tazminat hakları için mücadele devam edecek

Yeniden seçilen Başkan Ramazan Harmandar, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, TEMAD Foça Şubesi'nin özlük ve tazminat hakları için mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Harmandar, derneğin gelecek dönemde yapacağı etkinliklerle Foça'da daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yeniden seçimle TEMAD Foça Şubesi, üyelerinin destek ve katılımıyla yeni döneme hazırlandı.