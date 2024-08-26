Grip ve soğuk algınlığı

Grip ve soğuk algınlığı, öksürme veya hapşırma yoluyla havadan veya enfekte yüzeylere dokunarak bulaşabilir. Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük bulunur.

Zona (Herpes Zoster)

Zona, deri üzerindeki ağrılı kabarcıklara doğrudan temas yoluyla bulaşır. Belirtiler deride yanma ve kaşıntı hissidir.

HIV/AIDS ve Hepatit B ve C

HIV/AIDS, cinsel temas, kan yoluyla veya doğum sırasında bulaşabilir. Hepatit B ve C ise kan, cinsel temas veya doğum yoluyla geçebilir. Her iki hastalık da bağışıklık sistemi zayıflamasına yol açar.

Cilt enfeksiyonları ve uyuz

Cilt enfeksiyonları, kesik veya sıyrıklar yoluyla geçerken, uyuz akarları doğrudan deri teması ile bulaşır. Belirtiler kızarıklık, şişlik ve yoğun kaşıntıdır.

El, ayak ve ağız hastalığı

Bu hastalık, enfekte yüzeylerle veya salgılarla temas yoluyla bulaşır. Ağızda ağrılı yaralar ve ellerde, ayaklarda döküntüler gibi belirtiler gösterir.

Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, enfekte kişilerle temastan kaçınmak ve gerektiğinde koruyucu önlemler almak, bu hastalıkların önlenmesinde önemlidir.