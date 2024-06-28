Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı doğrultusunda, temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltiliyor.

1 Temmuz’da yeni dönem başlıyor

BDDK'nın Nisan ayında bankalara gönderdiği yazıya göre, temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limiti 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltiliyor. 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak bu karar, tüketicilere daha yüksek tutarlarda temassız ödeme yapma imkanı tanıyacak.

Koronavirüs döneminde öne çıkmıştı

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri büyük önem kazandı. Tüketicilerin hijyen hassasiyeti, güvenli ödeme yöntemlerine olan talebi artırdı. O dönemde temassız ödeme limiti 250 TL'den 750 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi, enflasyonun etkisiyle artan ürün fiyatlarına karşılık olarak, bu limit bin 500 TL'ye yükseltiliyor.

BDDK'nın kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temassız ödeme limitlerini artırması, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Artan ürün fiyatlarına rağmen, bu limit artışı günlük alışverişlerde temassız ödeme kullanımını daha pratik hale getirecek.