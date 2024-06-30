Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödeme limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 30 Nisan 2024 tarihinde alınan kararla birlikte, temassız ödeme limiti 1500 TL'ye yükseltilerek, tüketicilere daha geniş bir işlem alanı sağlanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Nisan 2024 tarihinde aldığı kararla temassız ödeme sistemlerinde önemli bir güncelleme yapma kararı aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Temmuz 2024 itibariyle tüm bankalarda temassız ödeme limiti 1500 TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, özellikle günlük alışverişlerde daha fazla kolaylık sağlayacak ve tüketicilerin şifresiz olarak daha yüksek tutarlarda ödeme yapabilmesine imkan tanıyacak.

Eski düzenlemede temassız ödeme limiti 750 TL olarak belirlenmişti. Bu limit, küçük alışverişlerde hızlı ve pratik bir ödeme çözümü olarak kullanılıyordu. Ancak BDDK'nın aldığı yeni karar ile limitin iki katına çıkarılmasıyla birlikte, tüketiciler artık daha büyük alışverişlerde de temassız ödemeleri tercih edebilecekler.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ve günlük hayatı kolaylaştırması amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, yeni limit artışının banka kartı sahipleri üzerindeki olası etkileri ve güvenlik önlemleri konusunda da gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulandı.