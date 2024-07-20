Bakanlık, Türkiye'nin tarım üssü haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla tarım meslek liselerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri, Artvin'de Ardanuç Tarım ve Yusufeli Tarım, Ordu'da Yeşil Fatsa, Denizli'de Baklan Tarım Teknolojileri, ve Ardahan'da Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 7 tematik tarım meslek lisesi açıldı.

Tarım alanında eğitim gören öğrenci sayısının gelecek dönemlerde artması beklenirken, Türkiye genelinde toplam 208 okulda tarım, hayvan yetiştiriciliği, sağlığı ve laboratuvar hizmetleri alanlarında eğitim verilmektedir. Bu okullarda 11.166 öğrenci eğitim alarak Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.