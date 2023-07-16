Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere Rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ramazan Kırık idaresindeki 06 CZH 324 plakalı kamyon, önündeki Süleyman Uçar idaresindeki 42 APG 829 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, araçta sıkışan kamyon şoförü Kırık yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Ramazan Kırık, ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol 1 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.