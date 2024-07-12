Bir süredir diyabet rahatsızlığıyla mücadele eden Duvall, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Shelley Duvall'in partneri Dan Gilroy, acı haberi duyurarak şunları söyledi: "Benim iyi, tatlı ve harika yaşam partnerim ve arkadaşım bizi terk etti. Son dönemde çok acı çekiyordu ve şimdi artık özgür. Uzaklara uç güzel Shelley." Gilroy, Duvall'ın diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle uykusunda öldüğünü belirtti.

Unutulmaz rolleri

Shelley Duvall, 1977 yapımı "3 Women" filmi ile Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. 1980 yılında Robin Williams’ın Temel Reis karakterini canlandırdığı "Popeye" filminde Safinaz rolüyle hafızalara kazınan Duvall, "Cinnet" ve "Annie Hall" gibi kült yapımlarda da önemli roller üstlenmişti. Bir süre sektöre ara veren usta oyuncu, 2023 yılında vizyona giren "The Forest Hills" filmi ile beyaz perdeye geri dönmüştü.