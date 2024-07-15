Temettü Hisseleri Yatırımcıların Radarında

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 11.000 seviyesini aşarak yeni bir döneme girdi. Uzmanlar, bu seviyenin altına sarkmaların geçici olacağını öngörüyor. Temettü hisseleri ise yüksek getiri performansları ile yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Yükselişin arkasındaki faktörler

Türkiye’nin gri listeden çıkması ile başlayan iyimser hava, borsada yükseliş trendini destekledi. 2024 yılı itibarıyla temettü hisseleri yüksek kazanç sağlayarak dikkat çekiyor. Bu hisseler, yılbaşından bu yana ortalama yüzde 97,55 oranında performans sergiledi.

Sektör bazında yüksek performans

Yıl başından bu yana banka, iletişim, holding hisseleri yüksek performans gösterdi. Bu sektörlerdeki hisseler, yatırımcıların yönelimlerini ve sektör tercihlerinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Temettü 25 Endeksi’ne dahil 10 hisse, yüzde 68,44 ile yüzde 137,44 arasında yükseliş kaydetti.

En çok kazandıran hisseler

Garanti Bankası: Yılbaşından bu yana yüzde 137,44 yükseliş kaydetti.

Mavi Giyim: yüzde 132,95 performans ile yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı.

Anadolu Efes: yüzde 113,32 artışla listede üçüncü sırada yer aldı.

Turkcell: yüzde 98,04 yükselişle yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor.

Bim Mağazalar: yüzde 92,35 getiri ile yüksek kazanç sağlayan diğer hisseler arasında.

Akbank: yüzde 90,58 getiri ile dikkat çekti.

İş Bankası (C): yüzde 87,77 yükselişle yatırımcılarına kazandırdı.

Sabancı Holding: yüzde 84,89 artışla listede yer aldı.

Yapı ve Kredi Bankası: yüzde 69,70 getiri sağladı.

Koç Holding: yüzde 68,44 getiri ile listede yer aldı.