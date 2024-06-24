3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, zam oranları netleşecek. İşte olası zam oranları ve meslek meslek yeni maaşlar:
Enflasyon ve zam oranları
- Ocak 2024 Zam Oranı: %15 toplu sözleşme zammı.
- Mayıs Ayı Enflasyonu: %3,37.
- 5 Aylık Enflasyon Farkı: %6,71.
- Toplam Zam Oranı (Mayıs Ayı Dahil): %17,32.
- Tahmin ve Beklentiler: Temmuz 2024'te toplam zam oranının %20,02 olması bekleniyor.
Mevcut maaş ve beklenen zamlı maaşlar
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En Düşük Memur Maaşı:
- Ocak 2024: 32.860 TL
- Temmuz 2024 (Beklenen Zamla): 39.445 TL
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En Düşük Memur Emeklisi Maaşı:
- Ocak 2024: 14.740 TL
- Temmuz 2024 (Beklenen Zamla): 17.694 TL
Yeni zamlı memur maaş tablosu
|Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
|58.106 TL
|Avukat 1/4
|56.513 TL
|Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
|41.067 TL
|Vaiz 1/4
|49.454 TL
|Araştırma Görevlisi 7/1
|56.873 TL
|Uzman Öğretmen 1/4
|52.888 TL
|Başkomiser 1/3
|58.419 TL
|Öğretmen 9/1
|42.000 TL
|Polis Memuru 8/1
|52.865 TL
|Hemşire (Üniversite Mezunu)
|47.340 TL
Editör: Nisan Güçlü