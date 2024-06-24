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3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, zam oranları netleşecek. İşte olası zam oranları ve meslek meslek yeni maaşlar:

Enflasyon ve zam oranları

  • Ocak 2024 Zam Oranı: %15 toplu sözleşme zammı.
  • Mayıs Ayı Enflasyonu: %3,37.
  • 5 Aylık Enflasyon Farkı: %6,71.
  • Toplam Zam Oranı (Mayıs Ayı Dahil): %17,32.
  • Tahmin ve Beklentiler: Temmuz 2024'te toplam zam oranının %20,02 olması bekleniyor.

Mevcut maaş ve beklenen zamlı maaşlar

  • En Düşük Memur Maaşı:

    • Ocak 2024: 32.860 TL
    • Temmuz 2024 (Beklenen Zamla): 39.445 TL

  • En Düşük Memur Emeklisi Maaşı:

    • Ocak 2024: 14.740 TL
    • Temmuz 2024 (Beklenen Zamla): 17.694 TL

Yeni zamlı memur maaş tablosu

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 58.106 TL
Avukat 1/4 56.513 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 41.067 TL
Vaiz 1/4 49.454 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 56.873 TL
Uzman Öğretmen 1/4 52.888 TL
Başkomiser 1/3 58.419 TL
Öğretmen 9/1 42.000 TL
Polis Memuru 8/1 52.865 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 47.340 TL

Editör: Nisan Güçlü