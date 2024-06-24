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3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, zam oranları netleşecek. İşte olası zam oranları ve meslek meslek yeni maaş lar:

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