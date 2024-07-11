Yerli otomobil meraklıları, TOGG modellerinin güncel fiyatlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte detaylar...

TOGG T10X modellerinin fiyatları ve özellikleri

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, T10X modeliyle piyasada dikkat çekiyor. Temmuz 2024 itibarıyla güncellenen fiyat listesi şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

1.432.600 TL V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

1.673.000 TL V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

TOGG T10X’in teknik özellikleri de bir hayli etkileyici. 160 kW motor gücü, 218 beygir gücü, 350 Nm tork ile donatılan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 16.9 kWh/100km olan araç, 441 litre bagaj hacmine sahip.

Fiyatlar ve değişkenler

Fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, TOGG satın almayı planlayanların güncel kampanyaları takip etmeleri önemli.

TOGG araçlarına sahip olmak isteyenler için ön sipariş süreci oldukça kolay. Google Play Store ve Apple Store'dan indirilebilen Trumore uygulaması veya TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu süreçte kullanıcı dostu arayüz ve hızlı işlem avantajları sunuluyor.

İkinci el TOGG T10X piyasası

TOGG T10X’in ikinci el piyasasında da hareketlilik gözlemleniyor. İkinci el satış sitelerinde 1.350.000 TL ile 1.895.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan araçlar, büyük ilgi görüyor.

Yerli otomobilin önemi ve geleceği

TOGG’un piyasaya sürdüğü modeller, yerli otomobil üretimi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki konumunu güçlendiren TOGG, yüksek teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu araçlar, Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki rekabet gücünü artırarak, yerli üretimin önemini bir kez daha vurguluyor.

TOGG, sunduğu yüksek performanslı ve çevre dostu araçlarıyla otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yerli otomobil meraklıları için cazip fiyatlar ve üstün özelliklerle donatılan TOGG, önümüzdeki dönemde de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.