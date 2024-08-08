Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında en yüksek reel getiri, BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100, yatırımcısına önemli kazançlar sağladı.

BIST 100 Endeksi Zirvede

Temmuz ayında, BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,91, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,19 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,7, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

Altın ve DİBS de kazandırdı

Külçe altın, temmuz ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,54 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı.

DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,28 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Dolar ve Euro kaybettirdi

Temmuz ayında dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,1 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Euro ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,44 oranlarında değer kaybı yaşadı.

Yıllık değerlendirme

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,8 oranında reel getiri sağladı.

Dolar ve Euro ise yıllık bazda yatırımcılarına kaybettiren araçlar arasında yer aldı. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,24, Euro ise yüzde 13,97 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.