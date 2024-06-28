BOTAŞ, temmuz ayında mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Bu bilgilere göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için temmuz ayında geçerli olacak satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak belirlendi.

Sanayi abonelerinin doğalgaz tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak açıklandı. Elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgaz fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Doğalgaz fiyat tarifeleri, aylık olarak belirleniyor. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.