Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları büyük bir merakla bekleniyor. TÜİK, 3 Temmuz'da tüketici fiyatları verisini açıklayacak ve böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin zam farkı ortaya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmesiyle ilgili bir çalışma olmadığını belirtirken, milyonlarca emekli gözünü bu zamma çevirmiş durumda. Peki, emekli maaşları ne kadar artacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz ayı itibarıyla emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı tüketici fiyatları verisiyle, yılın ilk 6 ayına ilişkin zam farkı belirlenecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi için sayılı günler kaldı. Belirlenecek enflasyon oranıyla memur, emekli memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak. İlk beş aylık enflasyon verisi %22,72 olarak kesinleşti. Haziran ayı enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre %2,52 oranında çıkması bekleniyor. Bu durumda, ilk 6 aylık enflasyon verisi %25,81 civarında olacak ve bu rakam SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak maaş farkını temsil edecek.”

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme ile belirleniyor. 2024'ün ilk yarısında %15, ikinci yarısında ise %10 oranında zam yapılması öngörülmüştü. Bu kapsamda memur ve memur emeklileri %20,34 oranında zam alacaklar.

Yılmaz, "Beklenen %25,81'lik 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplandığında, en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12.581 TL’ye çıkacaktır. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekmektedir," dedi.

Emeklilere refah payı verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmesiyle ilgili bir çalışma olmadığını belirtti. Mevcut ekonomik sıkı para politikası, emeklilerin geçim derdi nedeniyle maaşların eşitlenmesi gerektiğini ve hatta refah payı verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak yapılan zamların enflasyonu tetiklediği ve bazı kesimlerin bunu fırsatçılık olarak değerlendirdiği de gözlemleniyor. Bu nedenle, idari yaptırımların artırılması gerektiği vurgulanıyor.