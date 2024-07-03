Temmuz 2024 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle belirlendi. 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak yapılan hesaplamalar, kira zamlarının ne kadar olacağını ortaya koydu. Yüzde 25'lik kira zam sınırlamasının sona ermesi, kiracılar ve ev sahipleri için önemli değişiklikler getirdi. Peki, temmuz ayında kira artışı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Kira artışlarında yeni dönem

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, temmuz ayı kira artış oranları da netleşti. TÜİK'in 12 aylık TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, yüzde 65,07 olarak belirlendi. Son iki yıldır hükümet tarafından uygulanan yüzde 25 kira zam sınırlaması 2 Temmuz'da sona erdi. Bu durum, kiracıların ve ev sahiplerinin kira sözleşmelerinde yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyor.

Kira artış oranı nasıl hesaplanacak?

Temmuz 2024 itibarıyla kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. Örneğin, mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir ev için, yüzde 65,07'lik artış oranı uygulandığında yeni kira bedeli 24.760 TL olacak. Bu hesaplama, kiracıların bütçelerini yeniden düzenlemelerini gerektirecek önemli bir değişikliktir.

İşyeri kiralarına da benzer artış

Ev kiralarında olduğu gibi, işyeri kiralarında da benzer artışlar söz konusu olacak. TÜFE üzerinden hesaplanan kira artış oranı, işyeri sahipleri ve kiracıları için de geçerli olacak. Temmuz ayı itibarıyla işyeri kira zammı da yüzde 65,07 oranında yapılacak.

Kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönem

Yüzde 25'lik kira zam sınırlamasının sona ermesi, özellikle sözleşmesi sona eren kiracılar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yeni dönemde, kira artışları tamamen TÜFE verilerine dayanarak yapılacak. Bu durum, kiracılar ve ev sahipleri arasında yeni bir pazarlık dönemi başlatacak.