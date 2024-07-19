Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

SED ödemesi hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve bu hizmetleri çeşitlendirerek çocukların farklı ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. SED ödemeleri ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklemeyi amaçladıklarını söyleyen Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, SED ödemelerinin yanı sıra ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlendirildiğini söyledi. Bu kapsamda çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler de hayata geçiriliyor.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı. "Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.