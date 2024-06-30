Elektrik, akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarına büyük artışlar geliyor.

1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 oranında zam yapılacak. Bu zammın hemen ardından 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte, akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde 20 oranında otomatik zam uygulanacak.

Akaryakıta 2.27 lira zam

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜİK'in ilk beş ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıklaması sonrası haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 olması halinde 6 aylık ÜFE yüzde 19.64'e, yüzde 1.75 olması halinde yüzde 19.93'e ve yüzde 2 olması halinde yüzde 20.22'ye çıkacak. ÜFE’nin yüzde 20 civarında olması kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda litre başına benzinden 9.45 lira, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde bu tutarlar benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya yükselecek. KDV ile birlikte vergi yükü benzinde 2.27 lira, motorinde 2.13 lira artacak. Böylece benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 liradan 44.64 liraya çıkacak.

Alkollü içkilere zam

Rakı, viski ve cin gibi yüksek alkollü içkilerin maktu ÖTV tutarı temmuz ayında yüzde 20 oranında zamlanarak 1.062 TL'den 1.275 TL'ye yükselecek. Bu artışın ardından 1 litrelik rakının fiyatı en az 115 lira artarak 1.075 liradan 1.190 liraya çıkacak. Tüm maliyetlerinin toplamı 417.7 TL olan 1 litre rakının üzerindeki vergi yükü yeni zamlarla 657 liradan 772 liraya çıkacak. Ayrıca şarap ve bira dahil tüm alkollü içkilerin ÖTV’si yüzde 20 civarında zamlanacak.

Sigaraya zam

Yüzde 20’lik zam sigaranın üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıtılacak. Halen 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacağı için bu artış en çok ucuz sigaraları etkileyecek. Halen 56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor. 70 lira civarındaki sigaralarda da bir miktar artış olacak.