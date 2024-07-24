Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan tüm alt endeksler, genel güven endeksinin artışında önemli rol oynadı.

İş durumu ve talep değerlendirmeleri

Son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, FHGE'nin artış yönünde etkilenmesine neden oldu. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, bir önceki aya kıyasla güçlendi. Aynı şekilde, hizmetlere olan talepteki artış ve gelecek üç ayda hizmetlere olan talep beklentileri de güçlendi.

İstihdam ve karlılık beklentileri

İstihdama ilişkin değerlendirmeler, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiğini gösterdi. Ancak, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi. Kârlılık değerlendirmelerine göre, son üç ayda kârlılıkta artış bildirenlerin lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda kârlılıkta artış bekleyenlerin lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Finans ve sigorta faaliyetleri

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde güven endeksleri sırasıyla 9,3 ve 8,9 puan arttı. Ancak, "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe bir önceki aya göre 21,8 puanlık bir azalış gözlendi.

FHGE'nin oluşumu ve değerlendirme

2024 yılı Temmuz ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. TCMB'nin yaptığı açıklamada, iş durumu, talep ve kârlılık gibi çeşitli faktörlerin genel güven endeksini nasıl etkilediği ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.