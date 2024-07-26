Sıfır araç almak isteyenler için 26 markanın en uygun fiyatlı modelleri belli oldu. İşte 900.000 TL altındaki sıfır otomobillerin listesi:

HYUNDAI i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel - 835.000 TL

- 835.000 TL KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli - 850.000 TL

- 850.000 TL CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli - 890.000 TL

- 890.000 TL FIAT Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 969.900 TL

- 969.900 TL OPEL Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli - 995.900 TL

Bu fiyatlar, araçların donanım seviyelerine ve mevcut kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, araçların stok durumu da değişkenlik gösterebilir, bu yüzden alıcıların bayilerle iletişime geçmesi önerilir.

900.000 TL Üstü Modeller

MG ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli - 1.249.000 TL

TOYOTA Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik - 1.260.000 TL

- 1.260.000 TL FORD Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli - 1.319.800 TL

- 1.319.800 TL SKODA Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel - 1.329.900 TL

- 1.329.900 TL CHERY Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort - 1.378.000 TL

Bu listede yer alan araçlar, özellikleri ve fiyatları ile dikkat çekiyor. Özellikle bütçe dostu seçenekler arayanlar için ideal modeller arasında yer alıyor. Fiyatların değişken olabileceğini ve kampanyaların zamanla sınırlı olduğunu unutmayın.

Uygun fiyatlı sıfır araçlar

GSR kapsamında stoktan kaldırılan araçların yerine gelen yeni modeller, tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Temmuz ayında piyasaya sürülen bu araçlar, uygun fiyatları ve çeşitli özellikleriyle dikkat çekiyor. Sıfır araç almak isteyenlerin bu fırsatları kaçırmamaları ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor.