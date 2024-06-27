Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam için sabırsızlanıyor. İzmir'de yaşayan emekliler, geçim sıkıntısına dikkat çekerek, "Emekliyi öldürmeyelim, limon 80 lira, fasulye 120 lira, yiyemiyoruz" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Haziran ayının sonuna yaklaşırken, emekliler Ocak ayında aldıkları %49,25’lik zammın ardından TÜİK'in 6 aylık enflasyon verisine göre yeni bir zam bekliyor.

Refah payı zammı yapılmayacak

İlk 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak açıklanırken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon %25,46 olarak hesaplandı. Ancak hükümet yetkilileri, emekli maaşlarına refah payı zammı yapılmayacağını duyurdu. Bu durum, emekliler arasında büyük tepkiyle karşılandı.

"Yeterli değil"

Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanı Zekeriya Beypınar, %25'lik zammın yeterli olmadığını belirterek, "Emekli şu anda 10 bin lira maaş alıyor, kök maaş alanlar ise daha da az. Devletimizin bunu göz önüne alması lazım" dedi. Beypınar, emeklilerin pazarlarda bile zorlandığını ve bayramda maaşlarını alamadıklarını vurguladı.

"Devlete küsmem, hükümete küserim"

Beypınar, emekli maaşının en az 35 bin lira olması gerektiğini savunarak, "Hükümetler gelip geçicidir. Emekliyi muhtaç etmeyin. Bir emeklinin aylık gideri 30 bin lira, verilen maaş 12-13 bin lira" dedi. Beypınar, yetkililere seslenerek, "Sesimizi duyun, gücümüz kalmadı" diye çağrıda bulundu.

Emekliler, "Hayatta kalmak zor" dedi

ANKA Haber Ajansı’nın mikrofon uzattığı emekliler, maaşlarının düşük olmasından yakındı. Halil Öztürk, "30 sene çalıştım, aldığım maaşla geçinemiyorum" dedi. Tahir Güven ise, "Emekli maaşı en az 20 bin lira olmalı" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıç da, "Maaşımız en az 25 bin lira olmalı, bu durum adalet değil" diye tepki gösterdi. Yusuf Ziya Yağcıoğlu ise, "2028’e kalmaz erken seçim olursa bu tekrar seçilecek" diyerek seçimleri işaret etti.